У Києві водій Nissan збив дівчинку, дитина у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні в столиці на проспекті Науки водій Nissan збив 11-річну дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Дитину із травмами у важкому стані госпіталізували. Про це повідомили у відділ комунікації ГУ Нацполіції Києва, передає УНН.
"До поліції надійшло повідомлення про автопригоду за участю пішохода на проспекті Науки. На місце події виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції", - йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, водій Nissan збив дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. У результаті потерпіла отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
У рамках кримінального провадження призначено низку експертиз для встановлення причин та механізму дорожньо-транспортної пригоди. З винуватцем ДТП спілкуються слідчі, якім він надає пояснення.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчі дії та призначено експертизи для встановлення механізму автопригоди.
Нагадаємо, у Києві водій влетів у зупинку громадського транспорту та збив двох людей.