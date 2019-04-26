В Киеве водитель Nissan сбил девочку, ребенок в тяжелом состоянии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107963 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111938 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114630 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144264 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115510 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140334 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве водитель Nissan сбил девочку, ребенок в тяжелом состоянии

В Киеве водитель Nissan сбил девочку, ребенок в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 14736 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в столице на проспекте Науки водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть. Ребенка с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Киева, передает УНН.

"В полицию поступило сообщение об аварии с участием пешехода на проспекте Науки. На место происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, водитель Nissan сбил девочку, которая перебегала проезжую часть. В результате потерпевшая получила телесные повреждения различной степени тяжести.

В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз для установления причин и механизма дорожно-транспортного происшествия. С виновником ДТП общаются следователи, которым он предоставляет объяснение.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные действия и назначены экспертизы для установления механизма ДТП.

Напомним, в Киеве водитель влетел в остановку общественного транспорта и сбил двух людей.

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