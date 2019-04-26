В Киеве водитель Nissan сбил девочку, ребенок в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в столице на проспекте Науки водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть. Ребенка с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Киева, передает УНН.
"В полицию поступило сообщение об аварии с участием пешехода на проспекте Науки. На место происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, водитель Nissan сбил девочку, которая перебегала проезжую часть. В результате потерпевшая получила телесные повреждения различной степени тяжести.
В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз для установления причин и механизма дорожно-транспортного происшествия. С виновником ДТП общаются следователи, которым он предоставляет объяснение.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные действия и назначены экспертизы для установления механизма ДТП.
Напомним, в Киеве водитель влетел в остановку общественного транспорта и сбил двух людей.