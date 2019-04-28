Внаслідок ДТП у Тунісі загинуло щонайменше 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У туніському місті Сіді-Бузід, в суботу в результаті зіткнення двох грузових автомобілів, загинуло щонайменше 12 людей, ще 21 особа дістала поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu Agency.
«Внаслідок ДТП, що сталася в туніському місті Сіді-Бузід цієї суботи, коли зіштовхнулися 2 вантажівки, померли 12 осіб, ще 21 людина зазнала поранень», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі МОЗ Тунісу повідомили, що одна з вантажівок перевозила приблизно 30 людей.
У свою чергу, голова управління цивільної оборони в місті Мохамед аль-Джаві розповів, що ДТП відбулось через вибух шини в одного з автомобілів. В результаті чого, водій повернув у протилежний бік та зіткнувся з іншою вантажівкою.
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Додається, що один з грузових автомобілів перевозив жінок, що працювали в сільській місцевості.
Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули і шість постраждали в штаті Колорадо в результаті серйозної автоаварії, в якій зіткнулися 28 автомобілів.