На Житомирщині сталася смертельна ДТП двох вантажівок

"Дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 26 квітня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, попередньо, через втому 22-річного водія. Поліцією розпочато досудове розслідування", - повідомили в поліції.



На місці події працювала слідчо-оперативна група Лугинського відділення поліції та слідчі відділу розслідування ДТП Слідчого управління ГУНП в області.



"Встановлено, що близько 4:30 водій автомобіля MAN з напівпричепом, 22-річний житель Волині, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Scania з напівпричепом під керуванням 47-річного чоловіка з Рівенщини, що рухався у напрямку м. Києва", - додали поліцейські.



У результаті обидва авто з’їхали з дороги та перекинулись. Молодший із керманичів від отриманих травм загинув на місці пригоди, іншого – госпіталізували до Лугинської лікарні.



Обставини зафіксовані на місці події вказують, що водій MAN заснув за кермом. Нині ця інформація перевіряється у рамках кримінального провадження, розпочатого за частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".



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