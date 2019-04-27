На Житомирщині сталася смертельна ДТП двох вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Лугинському районі зіткнулися дві вантажівки, загинув один з водіїв. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Житомирської області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 26 квітня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, попередньо, через втому 22-річного водія. Поліцією розпочато досудове розслідування", - повідомили в поліції.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Лугинського відділення поліції та слідчі відділу розслідування ДТП Слідчого управління ГУНП в області.
"Встановлено, що близько 4:30 водій автомобіля MAN з напівпричепом, 22-річний житель Волині, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Scania з напівпричепом під керуванням 47-річного чоловіка з Рівенщини, що рухався у напрямку м. Києва", - додали поліцейські.
У результаті обидва авто з’їхали з дороги та перекинулись. Молодший із керманичів від отриманих травм загинув на місці пригоди, іншого – госпіталізували до Лугинської лікарні.
Обставини зафіксовані на місці події вказують, що водій MAN заснув за кермом. Нині ця інформація перевіряється у рамках кримінального провадження, розпочатого за частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Нагадаємо, вчора 3 Києві водій Nissan збив дівчинку.