В Житомирской области произошло смертельное ДТП двух грузовиков

"Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 26 апреля на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, предварительно, из-за усталости 22-летнего водителя. Полицией начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции и следователи отдела по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в области.



"Установлено, что около 4:30 водитель автомобиля MAN с полуприцепом, 22-летний житель Волыни, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 47-летнего мужчины с Ровенской области, который двигался в направлении г. Киева", - добавили полицейские.



В результате оба авто съехали с дороги и перевернулись. Младший из руководителей от полученных травм погиб на месте происшествия, другой - госпитализирован в Лугинскую больницы.



Обстоятельства зафиксированы на месте происшествия указывают, что водитель MAN заснул за рулем. Сейчас эта информация проверяется в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".



Напомним, вчера 3 Киеве водитель Nissan сбил девочку.