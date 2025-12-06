Вместе мы защитим свое право на жизнь, нашу Богом данную землю: Зеленский во время второго военного молитвенного завтрака

В День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая Президент Украины обратился к участникам второго в истории военного молитвенного завтрака. Он поблагодарил присутствующих за единство и поддержку украинских защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Подробности

Президент подчеркнул символичность дня, объединяющего государственный и духовный праздник.

Вместе мы защитим свое право на жизнь, нашу Богом данную землю, защитим наше будущее и справедливый мир. Я благодарю за то, что всему этому сегодня будет посвящена не одна молитва - заявил он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что единство участников ощутимо во время этого мероприятия. В обращении прозвучали слова поддержки украинским семьям и детям.

В этот день я верю, что каждый ребенок в Украине получит то, чего давно заслуживает, – тишину вместо ударов, покой вместо воздушных тревог, надежный мир вместо всего зла. Спасибо всем за поддержку, за каждое теплое слово и каждое доброе дело ради Украины сказал Президент.

Президент подчеркнул важность молитвы, поддержки и единства во время войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных в одном из медучреждений Киева, поблагодарив их за службу и вручив государственные награды. Глава государства также наградил медиков за их работу по спасению жизней защитников.