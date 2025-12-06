Вместе мы защитим свое право на жизнь, нашу Богом данную землю: Зеленский во время второго военного молитвенного завтрака

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 7994 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 15369 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 18271 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 28863 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 39914 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31857 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 58520 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37926 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36587 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47073 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
74%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto6 декабря, 03:34 • 19975 просмотра
Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов6 декабря, 04:30 • 6172 просмотра
Удар по Запорожью: ранены четыре человека6 декабря, 05:11 • 5566 просмотра
Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага6 декабря, 05:38 • 4560 просмотра
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений08:30 • 3804 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 1810 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 26954 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 42302 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 58520 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 52528 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 23693 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 32028 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 34149 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 48090 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 47336 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

Вместе мы защитим свое право на жизнь, нашу Богом данную землю: Зеленский во время второго военного молитвенного завтрака

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Украины обратился к участникам военного молитвенного завтрака 6 декабря, поблагодарив за единство и поддержку украинских защитников. Он отметил символичность дня, объединяющего государственный и духовный праздник.

Вместе мы защитим свое право на жизнь, нашу Богом данную землю: Зеленский во время второго военного молитвенного завтрака

В День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая Президент Украины обратился к участникам второго в истории военного молитвенного завтрака. Он поблагодарил присутствующих за единство и поддержку украинских защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Подробности

Президент подчеркнул символичность дня, объединяющего государственный и духовный праздник.

Вместе мы защитим свое право на жизнь, нашу Богом данную землю, защитим наше будущее и справедливый мир. Я благодарю за то, что всему этому сегодня будет посвящена не одна молитва

- заявил он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что единство участников ощутимо во время этого мероприятия. В обращении прозвучали слова поддержки украинским семьям и детям.

В этот день я верю, что каждый ребенок в Украине получит то, чего давно заслуживает, – тишину вместо ударов, покой вместо воздушных тревог, надежный мир вместо всего зла. Спасибо всем за поддержку, за каждое теплое слово и каждое доброе дело ради Украины

сказал Президент.

Президент подчеркнул важность молитвы, поддержки и единства во время войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных в одном из медучреждений Киева, поблагодарив их за службу и вручив государственные награды. Глава государства также наградил медиков за их работу по спасению жизней защитников.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Киев