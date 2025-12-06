$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 15375 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 18275 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 28867 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 39917 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31857 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 58522 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37927 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36587 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47073 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю: Зеленський під час другого військового молитовного сніданку

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент України звернувся до учасників військового молитовного сніданку 6 грудня, подякувавши за єдність і підтримку українських захисників. Він наголосив на символічності дня, що об'єднує державне та духовне свято.

Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю: Зеленський під час другого військового молитовного сніданку

У День Збройних Сил України та День святого Миколая Президент України звернувся до учасників другого в історії військового молитовного сніданку. Він подякував присутнім за єдність і підтримку українських захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Президент наголосив на символічності дня, який об’єднує державне та духовне свято.

Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю, захистимо наше майбутнє і справедливий мир. Я дякую за те, що всьому цьому сьогодні буде присвячена не одна молитва

- заявив він.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив, що єдність учасників відчутна під час цього заходу. У зверненні пролунали слова підтримки українським родинам та дітям.

У цей день я вірю, що кожна дитинка в Україні отримає те, на що давно заслуговує, – тишу замість ударів, спокій замість повітряних тривог, надійний мир замість усього зла. Дякую всім за підтримку, за кожне тепле слово і кожну добру справу задля України

сказав Президент.

Президент підкреслив важливість молитви, підтримки та єдності під час війни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових в одному з медзакладів Києва, подякувавши їм за службу та вручивши державні нагороди. Глава держави також нагородив медиків за їхню роботу з порятунку життів захисників.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Київ