Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю: Зеленський під час другого військового молитовного сніданку

У День Збройних Сил України та День святого Миколая Президент України звернувся до учасників другого в історії військового молитовного сніданку. Він подякував присутнім за єдність і підтримку українських захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Президент наголосив на символічності дня, який об’єднує державне та духовне свято.

Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю, захистимо наше майбутнє і справедливий мир. Я дякую за те, що всьому цьому сьогодні буде присвячена не одна молитва - заявив він.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив, що єдність учасників відчутна під час цього заходу. У зверненні пролунали слова підтримки українським родинам та дітям.

У цей день я вірю, що кожна дитинка в Україні отримає те, на що давно заслуговує, – тишу замість ударів, спокій замість повітряних тривог, надійний мир замість усього зла. Дякую всім за підтримку, за кожне тепле слово і кожну добру справу задля України сказав Президент.

Президент підкреслив важливість молитви, підтримки та єдності під час війни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових в одному з медзакладів Києва, подякувавши їм за службу та вручивши державні нагороди. Глава держави також нагородив медиків за їхню роботу з порятунку життів захисників.