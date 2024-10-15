Власть выходит на связь с бизнесом Одесской области: Кипер назвал дату первой онлайн встречи
Киев • УНН
В Одесской области стартует коммуникационная платформа для взаимодействия бизнеса и власти. Еженедельные онлайн-встречи начнутся 17 октября, первая тема - бронирование работников и определение критически важных предприятий.
Одесская областная военная администрация по инициативе президента Украины Владимира Зеленского запускает коммуникационную платформу «Диалог власти с бизнесом», сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В рамках этой инициативы еженедельно будут проходить онлайн-встречи предпринимателей с представителями местной власти для оперативного решения проблем бизнеса.
Первая встреча состоится 17 октября 2024 года в 11:00.
Основной темой обсуждения станут вопросы бронирования работников и определения критически важных для региона предприятий.
К участию приглашены представители ОВА, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации.
Предприниматели могут зарегистрироваться и оставить свои вопросы заранее по ссылке https://forms.gle/cK8w22FJc4JwoJYS8