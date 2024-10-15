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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Власть выходит на связь с бизнесом Одесской области: Кипер назвал дату первой онлайн встречи

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15 октября 2024, 15:13  •  3554 просмотра

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В Одесской области стартует коммуникационная платформа для взаимодействия бизнеса и власти. Еженедельные онлайн-встречи начнутся 17 октября, первая тема - бронирование работников и определение критически важных предприятий.

Одесская областная военная администрация по инициативе президента Украины Владимира Зеленского запускает коммуникационную платформу «Диалог власти с бизнесом», сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В рамках этой инициативы еженедельно будут проходить онлайн-встречи предпринимателей с представителями местной власти для оперативного решения проблем бизнеса.

Первая встреча состоится 17 октября 2024 года в 11:00.

Основной темой обсуждения станут вопросы бронирования работников и определения критически важных для региона предприятий.

К участию приглашены представители ОВА, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации.

Предприниматели могут зарегистрироваться и оставить свои вопросы заранее по ссылке https://forms.gle/cK8w22FJc4JwoJYS8

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
odesskaya-oblastОдесская область
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
odessaОдесса