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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Влада виходить на звʼязок з бізнесом Одещини: Кіпер назвав дату першої онлайн зустрічі

Київ • УНН

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В Одеській області стартує комунікаційна платформа для взаємодії бізнесу та влади. Щотижневі онлайн-зустрічі розпочнуться 17 жовтня, перша тема - бронювання працівників та визначення критично важливих підприємств.

Влада виходить на звʼязок з бізнесом Одещини: Кіпер назвав дату першої онлайн зустрічі

Одеська обласна військова адміністрація за ініціативою президента України Володимира Зеленського запускає комунікаційну платформу "Діалог влади з бізнесом", повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

В рамках цієї ініціативи щотижня відбуватимуться онлайн-зустрічі підприємців з представниками місцевої влади для оперативного вирішення проблем бізнесу.

Перша зустріч відбудеться 17 жовтня 2024 року о 11:00.

Основною темою обговорення стануть питання бронювання працівників та визначення критично важливих для регіону підприємств.

До участі запрошено представників ОВА, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.

Підприємці можуть зареєструватися та залишити свої питання заздалегідь за посиланням https://forms.gle/cK8w22FJc4JwoJYS8

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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