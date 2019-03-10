Власти Венесуэлы отменили рабочий день 11 марта из-за обесточивания страны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Правительство Венесуэлы отменил рабочий день и школьные занятия в понедельник. Об этом заявил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения страны, передает УНН.
"В понедельник, 11 марта, приостанавливаются занятия на всех уровнях и работа на предприятиях и учреждениях", - сказал он.
Правительство в пятницу, 8 марта, уже отменяло рабочий день из-за масштабного отключения электроэнергии.
Напомним, в четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.
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По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.
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В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар.
В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.
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