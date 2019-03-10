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Влада Венесуели скасували робочий дні 11 березня через знеструмлення країни

Влада Венесуели скасували робочий дні 11 березня через знеструмлення країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Уряд Венесуели скасував робочий день і шкільні заняття в понеділок. Про це заявив віце-президент, міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення країни, передає УНН.

"У понеділок, 11 березня, призупиняються заняття на всіх рівнях і робота на підприємствах і установах", - сказав він.

Уряд в п'ятницю, 8 березня, вже скасовував робочий день через масштабне відключення електроенергії.

Нагадаємо, у четвер увечері Каракас та більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрику відсутнє практично на всій території країни. За словами жителів столиці, це найтриваліше на їх пам'яті відключення електроенергії в місті.

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За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії "американський імперіалізм". Держдепартамент відкинув ці звинувачення.

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У п'ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці столиці південно-східного штату Болівар - міста Сьюдад-Болівар.

Зокрема, у перший день знеструмлення, у одному з міст у Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.

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