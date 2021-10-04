Извержение вулкана на Ла-Пальме: обвалился кратер и поток лавы усилился
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Поток лавы на испанском острове Ла-Пальма усилился после того, как прошлой ночью обрушился вулканический кратер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euro Weekly News.
Детали
По данным регионального президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, лава движется по аналогичной траектории с предыдущими потоками и избегает зон, которые до этого не были повреждены.
“Нам пришлось ввести несколько локдаунов из-за плохого качества воздуха, однако мы пока больше не планируем эвакуировать людей... Если лава и дальше будет извергаться в тех же количествах, что и вчера вечером, убытков будет больше”, — отметил Торрес.
Он добавил, что его администрация планирует приобрести около 300 домов для размещения людей, потерявших свои дома.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, посещая остров на выходных, пообещал выделить 206 млн евро помощи на восстановление домов, предприятий, плантаций, инфраструктуры, водоснабжения, сельского хозяйства и туризма.
Напомним
20 сентября из-за извержения вулкана с испанского острова Ла-Пальма эвакуировали около 5 тыс. человек.
23 сентября стало известно, что над островом создадут зоны ограниченного воздушного пространства.
25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего на острове закрыли аэропорт.
Также жителей четырех районов (Сан-Боронон, Марина-Альта, Марина-Баха и Ла-Кондеса) попросили не выходить на улицу, через вероятное выделение токсичных газов вследствие “встречи” лавы с водой Атлантического океана.
28 сентября остров Ла-Пальма объявили зоной стихийного бедствия.