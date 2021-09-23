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Виверження вулкана на Канарах: над островом обмежать повітряний простір

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Над островом Ла-Пальма через виверження вулкана, яке розпочалося 19 вересня, створять зони обмеженого повітряного простору. Про це у Twitter повідомило підприємство, що керує аеронавігацією в Іспанії, інформує УНН.

Цитата

"Урядова делегація Канарських островів звернулася з проханням створити дві зони обмеженого повітряного простору до закінчення надзвичайної ситуації, в які можуть входити літаки лише державних сил й органів безпеки, служби екстреної допомоги та державні повітряні судна. Це не вплине на комерційну авіацію, яка не пролітає над цими двома зонами заборони. Це для полегшення роботи служб екстреної допомоги", — ідеться у повідомленні.

‼️La @DgCanarias ha solicitado crear 2⃣ zonas restringidas de espacio #aéreo hasta fin de emergencia a las que sólo podrán entrar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de emergencia, aeronaves de Estado y las debidamente autorizadas#SafetyFirst #volcanCumbreVieja pic.twitter.com/ItoZKdCBi9

— ENAIRE (@ENAIRE) September 23, 2021

Нагадаємо

У неділю іспанська влада розпочала евакуацію людей на острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про поштовхи землетрусу та загрозу виверження вулкана.

Станом на 20 вересня з іспанського острова евакуювали приблизно 5 тис. осіб. Загалом із острова планували евакуювати до 10 тис. людей.

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