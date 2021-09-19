На іспанському острові Пальма почалося виверження вулкана: оголошено евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У неділю іспанська влада почала евакуацію людей на атлантичному острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про більш сильні поштовхи землетрусу і постійну загрозу виверження вулкана. Про це пише The Associated Press, передає УНН.
Деталі
Влада наказала евакуювати жителів з сіл, розташованих недалеко від вогнища сейсмічної активності, як превентивний захід. Деякі жителі залишаться на острові, але їх перемістять на військовий пост.
У неділю було зареєстровано землетрус силою 3,8 бала. На поверхні відчувалися вібрації від сейсмічної активності. Науковий комітет Плану запобігання вулканічної небезпеки заявив, що більш сильні землетруси "можуть бути відчутні і можуть завдати шкоди будівлям". Комітет наукових експертів також попередив про небезпеку каменепадів на ділянці південно-західного узбережжя острова.
За словами влади, аварійним службам було наказано бути готовими до евакуації близько тисячі осіб в разі потреби.
Доповнення
Цього тижня геологи повідомили про скупчення розплавленої породи під Кумбре Велья, сплячим вулканічним хребтом недалеко від південного краю острова. Останнє виверження там було в 1971 році.
Іспанські геологи протягом тижня відстежували наростання "землетрусів" навколо Ла-Пальми. "Рій землетрусів" - це група землетрусів в одній області за короткий період часу, яка може вказувати на наближення виверження.
Перед виверженням вулкана відбувається поступове збільшення сейсмічної активності, яка може наростати протягом тривалого періоду.
Довідка
Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним з восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.