На испанском острове Пальма началось извержение вулкана: объявлена эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В воскресенье испанские власти начали эвакуацию людей на атлантическом острове Ла-Пальма, поскольку эксперты предупредили о более сильных толчках землетрясения и постоянной угрозе извержения вулкана. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.
Детали
Власти приказали эвакуировать жителей из сел, расположенных недалеко от очага сейсмической активности, в качестве превентивной меры. Некоторые жители останутся на острове, но их переместят на военный пост.
В воскресенье было зарегистрировано землетрясение силой 3,8 балла. На поверхности ощущались вибрации от сейсмической активности. Научный комитет Плана предотвращения вулканической опасности заявил, что более сильные землетрясения "могут быть ощутимы и могут нанести вред зданиям". Комитет научных экспертов также предупредил об опасности камнепадов на участке юго-западного побережья острова.
По словам властей, аварийным службам было приказано быть готовыми к эвакуации около тысячи человек в случае необходимости.
Дополнение
На этой неделе геологи сообщили о скоплении расплавленной породы под Кумбре Велья, спящим вулканическим хребтом недалеко от южной оконечности острова. Последнее извержение там было в 1971 году.
Испанские геологи в течение недели отслеживали нарастание "землетрясений" вокруг Ла-Пальмы. "Рой землетрясений" - это группа землетрясений в одной области за короткий период времени, который может указывать на приближение извержения.
Перед извержением вулкана происходит постепенное увеличение сейсмической активности, которая может нарастать в течение длительного периода.
Справка
Ла-Пальма с населением 85 тысяч человек является одним из восьми островов архипелага Канарских островов. Ближайшая к Африке точка находится в 100 километрах от Марокко.