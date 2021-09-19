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На испанском острове Пальма началось извержение вулкана: объявлена эвакуация

На испанском острове Пальма началось извержение вулкана: объявлена эвакуация

Киев  •  УНН

 • 59332 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В воскресенье испанские власти начали эвакуацию людей на атлантическом острове Ла-Пальма, поскольку эксперты предупредили о более сильных толчках землетрясения и постоянной угрозе извержения вулкана. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.

Детали

Власти приказали эвакуировать жителей из сел, расположенных недалеко от очага сейсмической активности, в качестве превентивной меры. Некоторые жители останутся на острове, но их переместят на военный пост.

В воскресенье было зарегистрировано землетрясение силой 3,8 балла. На поверхности ощущались вибрации от сейсмической активности. Научный комитет Плана предотвращения вулканической опасности заявил, что более сильные землетрясения "могут быть ощутимы и могут нанести вред зданиям". Комитет научных экспертов также предупредил об опасности камнепадов на участке юго-западного побережья острова.

По словам властей, аварийным службам было приказано быть готовыми к эвакуации около тысячи человек в случае необходимости.

Дополнение

На этой неделе геологи сообщили о скоплении расплавленной породы под Кумбре Велья, спящим вулканическим хребтом недалеко от южной оконечности острова. Последнее извержение там было в 1971 году.

Испанские геологи в течение недели отслеживали нарастание "землетрясений" вокруг Ла-Пальмы. "Рой землетрясений" - это группа землетрясений в одной области за короткий период времени, который может указывать на приближение извержения.

Перед извержением вулкана происходит постепенное увеличение сейсмической активности, которая может нарастать в течение длительного периода.

Справка

Ла-Пальма с населением 85 тысяч человек является одним из восьми островов архипелага Канарских островов. Ближайшая к Африке точка находится в 100 километрах от Марокко.

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