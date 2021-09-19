На Канарах розраховують евакуювати до 10 тис. осіб через виверження вулкана

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Влада Іспанії розраховує евакуювати на острові Пальма (автономне співтовариство Канарські острови) до 10 тис. людей через виверження вулкана. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в неділю на сторінці цивільної гвардії королівства в Twitter, передає УНН.

Цитата

"Приблизно від 5 тис. до 10 тис. [осіб] будуть евакуйовані", - наголошується в ньому.

Деталі

Агентство EFE повідомляло, що на острові було евакуйовано понад 2 тис. чоловік, серед них близько 500 туристів.

Нагадаємо

Раніше агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Іспанії повідомило, що військовослужбовці розгорнули евакуацію маломобільних жителів острова.

У неділю вдень на Пальмі почалося виверження вулкана в районі населеного пункту Ель-Пасо. З кратера відбувається активний викид вулканічних матеріалів. За даними місцевих ЗМІ, потоки лави досягли одного з населених пунктів, розташованих поблизу зони виверження вулкана. В результаті того, що сталося поки ніхто не постраждав.

Раніше вулканологічний інститут Канарських островів попереджав про наближення стихійного лиха після помітного посилення сейсмічної активності на Пальме. Останнє виверження вулкана на цьому острові було зафіксовано в 1971 році.

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