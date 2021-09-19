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На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана

На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана

Киев  •  УНН

 • 18999 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Власти Испании рассчитывают эвакуировать на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице гражданской гвардии королевства в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Примерно от 5 тыс. до 10 тыс. [человек] будут эвакуированы”, — отмечается в нем.

Детали

Агентство EFE сообщало, что на острове были эвакуированы более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов.

Напомним

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Испании сообщило, что военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.

В воскресенье днем на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. По данным местных СМИ, потоки лавы достигли одного из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны извержения вулкана. В результате случившегося пока никто не пострадал.

Ранее вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближении стихийного бедствия после заметного усиления сейсмической активности на Пальме. Последнее извержение вулкана на этом острове было зафиксировано в 1971 году.

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