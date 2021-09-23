Извержение вулкана на Канарах: над островом ограничат воздушное пространство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Над островом Пальма из-за извержения вулкана, которое началось 19 сентября, создадут зоны ограниченного воздушного пространства. Об этом в Twitter сообщило предприятие, управляющее аэронавигацией в Испании, информирует УНН.
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"Правительственная делегация Канарских островов обратилась с просьбой создать две зоны ограниченного воздушного пространства до окончания чрезвычайной ситуации, в которые могут входить самолеты только государственных сил и органов безопасности, службы экстренной помощи и государственные воздушные суда. Это не повлияет на коммерческую авиацию, которая не пролетает над этими двумя зонами запрета. Это для облегчения работы служб экстренной помощи", — говорится в сообщении.
‼️La @DgCanarias ha solicitado crear 2⃣ zonas restringidas de espacio #aéreo hasta fin de emergencia a las que sólo podrán entrar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de emergencia, aeronaves de Estado y las debidamente autorizadas#SafetyFirst #volcanCumbreVieja pic.twitter.com/ItoZKdCBi9— ENAIRE (@ENAIRE) September 23, 2021
Напомним
В воскресенье испанская власть начала эвакуацию людей на острове Ла-Пальма, поскольку эксперты предупредили о землетрясении и угрозе извержения вулкана.
По состоянию на 20 сентября с испанского острова эвакуировали около 5 тыс. человек. Всего с острова планировали эвакуировать до 10 тыс. человек.