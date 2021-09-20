Извержение вулкана на Канарах: эвакуировали 5 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В результате извержения на испанском острове Ла-Пальма вулкана Кумбре-Вьеха, которое произошло вчера и продолжается до сих пор, эвакуировали около 5 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
Детали
Первое извержение вулкана на Канарских островах за последние 50 лет заставило эвакуировать примерно 5000 человек, в том числе 500 туристов.
Лава движется со скоростью 700 м/ч и уже разрушила сотни домов. О жертвах не сообщали.
Власти острова приказали закрыть семь дорог, некоторые из них залила лава. Также закрыли школу Лос-Кампитос в Эль-Пасо, в районе, который больше всего пострадал от извержения.
Напомним
В воскресенье испанские власти начали эвакуацию людей на острове Ла-Пальма, поскольку эксперты предупредили о землетрясении и угрозе извержения вулкана.
В целом с острова планируют эвакуировать до 10 тыс. человек.