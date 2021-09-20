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Виверження вулкана на Канарах: евакуювали 5 тисяч людей

Виверження вулкана на Канарах: евакуювали 5 тисяч людей

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 • 23690 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Унаслідок виверження на іспанському острові Ла-Пальма вулкана Кумбре-В'єха, яке сталося вчора і триває досі, евакуювали приблизно 5 тис. осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Перше виверження вулкана на Канарських островах за останні 50 років змусило евакуювати приблизно 5000 людей, зокрема 500 туристів.

Лава просувається зі швидкістю 700 м/год і вже зруйнувала сотні будинків. Про жертви не повідомляли.

Влада острова наказала закрити сім доріг, деякі з них залила лава. Також закрили школу Лос-Кампітос в Ель-Пасо, в районі, який найбільше постраждав від виверження.

Нагадаємо

У неділю іспанська влада розпочала евакуацію людей на острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про поштовхи землетрусу та загрозу виверження вулкана.

Загалом із острова планують евакуювати до 10 тис. людей.

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