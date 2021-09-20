Виверження вулкана на Канарах: евакуювали 5 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Унаслідок виверження на іспанському острові Ла-Пальма вулкана Кумбре-В'єха, яке сталося вчора і триває досі, евакуювали приблизно 5 тис. осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.
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Перше виверження вулкана на Канарських островах за останні 50 років змусило евакуювати приблизно 5000 людей, зокрема 500 туристів.
Лава просувається зі швидкістю 700 м/год і вже зруйнувала сотні будинків. Про жертви не повідомляли.
Влада острова наказала закрити сім доріг, деякі з них залила лава. Також закрили школу Лос-Кампітос в Ель-Пасо, в районі, який найбільше постраждав від виверження.
Нагадаємо
У неділю іспанська влада розпочала евакуацію людей на острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про поштовхи землетрусу та загрозу виверження вулкана.
Загалом із острова планують евакуювати до 10 тис. людей.