Виверження вулкана на Ла-Пальмі: острів оголосили зоною стихійного лиха
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні уряд Іспанії класифікував острів Ла-Пальма, де з 19 вересня відбувається виверження вулкана, як зону стихійного лиха. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Повідомляють, що уряд Іспанії оголосив перший пакет у розмірі 10,5 млн євро. 5 млн євро розраховують витратити на придбання будинків, а решту — на придбання меблів та предметів першої необхідності.
Із 19 вересня лава стікає по західному схилу вулкана в бік моря. Протягом цього часу знищено майже 600 будинків, а також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.
Нагадаємо
20 вересня через виверження вулкана з іспанського острова Ла-Пальма евакуювали приблизно 5 тис. осіб.
23 вересня стало відомо, що над островом створять зони обмеженого повітряного простору.
25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого на острові закрили аеропорт.
Також жителів чотирьох районів (Сан-Боронон, Марина-Альта, Марина-Баха і Ла-Кондеса) попросили не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися внаслідок зустрічі лави температурою понад 1000 °C із водою Атлантичного океану температурою приблизно 20 °C.