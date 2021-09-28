Виверження вулкана на Ла-Пальмі: острів оголосили зоною стихійного лиха

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Повідомляють, що уряд Іспанії оголосив перший пакет у розмірі 10,5 млн євро. 5 млн євро розраховують витратити на придбання будинків, а решту — на придбання меблів та предметів першої необхідності.

Із 19 вересня лава стікає по західному схилу вулкана в бік моря. Протягом цього часу знищено майже 600 будинків, а також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.

Нагадаємо

20 вересня через виверження вулкана з іспанського острова Ла-Пальма евакуювали приблизно 5 тис. осіб.

23 вересня стало відомо, що над островом створять зони обмеженого повітряного простору.

25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого на острові закрили аеропорт.

Також жителів чотирьох районів (Сан-Боронон, Марина-Альта, Марина-Баха і Ла-Кондеса) попросили не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися внаслідок зустрічі лави температурою понад 1000 °C із водою Атлантичного океану температурою приблизно 20 °C.