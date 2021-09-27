Вулкан на острові Ла-Пальма "заспокоївся"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Вулкан Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма сьогодні припинив викидати великі хмари попелу та вивергати лаву. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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“Вулкан Ла-Пальми перейшов у фазу більш низької активності”, — повідомили у мадридському Інституті геологічних наук (IGEO).
Однак вчені вважають, що ще зарано оголошувати фазу виверження завершеною.
Влада острова Ла-Пальма закликала жителям чотирьох районів (Сан-Боронон, Марина-Альта, Марина-Баха і Ла-Кондеса) не виходити на вулицю, щоб уникнути токсичних газів, які можуть виділятися внаслідок зустрічі лави температурою понад 1000 °C із водою Атлантичного океану за температурі приблизно 20 °C.
За словами вчених, різкий перепад температур призводить до виділення водяної пари з соляною кислотою і дрібними частинками вулканічного скла, які можуть спричинити подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів.
За даними служби супутникового моніторингу ЄС, лава покрила понад 230 га території та зруйнувала понад 18 км доріг, а також будинки, школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.
Від початку виверження вулкана не було зареєстровано жодного смертельного випадку або серйозних травм.
Нагадаємо
19 вересня іспанська влада розпочала евакуацію людей на острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про поштовхи землетрусу та загрозу виверження вулкана.
Станом на 20 вересня з іспанського острова евакуювали приблизно 5 тис. осіб. Загалом із острова планували евакуювати до 10 тис. людей.
23 вересня стало відомо, що над островом Ла-Пальма створять зони обмеженого повітряного простору.
25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого на острові закрили аеропорт.