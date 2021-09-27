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Вулкан на острове Ла-Пальма "успокоился"

Вулкан на острове Ла-Пальма "успокоился"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма сегодня прекратил выбрасывать большие облака пепла и извергать лаву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

“Вулкан Ла-Пальмы перешел в фазу более низкой активности”, — сообщили в мадридском Институте геологических наук (IGEO).

Однако ученые считают, что еще рано объявлять фазу извержения завершенной.

Власти острова Ла-Пальма призвали жителей четырех районов (Сан-Боронон, Марина-Альта, Марина-Баха и Ла-Кондеса) не выходить на улицу, чтобы избежать токсичных газов, которые могут выделяться в результате встречи лавы температурой более 1000 °C с водой Атлантического океана при температуре примерно 20 °C.

По словам ученых, резкий перепад температур приводит к выделению паров воды с соляной кислотой и мелкими частицами вулканического стекла, которые могут вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.

По данным службы спутникового мониторинга ЕС, лава покрыла более 230 га территории и разрушила более 18 км дорог, а также дома, школы, церкви, медицинские центры и банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове.

С начала извержения вулкана не было зарегистрировано ни одного смертельного случая или серьезных травм.

Напомним

19 сентября испанские власти начали эвакуацию людей на острове Ла-Пальма, поскольку эксперты предупредили о землетрясении и угрозе извержения вулкана.

По состоянию на 20 сентября с испанского острова эвакуировали около 5 тыс. человек. Всего с острова планировали эвакуировать до 10 тыс. человек.

23 сентября стало известно, что над островом Пальма создадут зоны ограниченного воздушного пространства.

25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего на острове закрыли аэропорт.

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