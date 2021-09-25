На Канарах посилилося виверження вулкана: закрили аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма, яке розпочалося 19 вересня, посилилося, через що місцевий аеропорт зупинив роботу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Упродовж тижня вулкан Кумбре-В’єха викинув тисячі тонн лави, зруйнував сотні будинків і змусив евакуювати майже 6000 людей. Сьогодні влада заявила, що 160 осіб, яких у п’ятницю евакуювали із ще трьох міст, через посилення виверження вулкана не зможуть повернутися додому за речима.
Експерти зазначають, що вулкан перейшов у нову вибухову фазу.
“Вулканічні спостереження, які провели від початку виверження, зафіксували найвищу енергетичну активність у другій половині дня у п’ятницю”, — ідеться у заяві екстрених служб.
Окрім того, іспанський оператор аеропорту Aena сьогодні повідомив, що аеропорт острова закрито.
“Аеропорт Ла-Пальма не працює через скупчення попелу. Роботи з очищення розпочали, але ситуація може змінитися будь-якого моменту”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
Унаслідок виверження вулкана не було зареєстровано серйозних травм або смертельних випадків, проте приблизно 15% економічно важливих бананових культур острова можуть опинитися під загрозою, через що тисячі людей втратять роботу.
Нагадаємо
19 вересня іспанська влада розпочала евакуацію людей на острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про поштовхи землетрусу та загрозу виверження вулкана.
Станом на 20 вересня з іспанського острова евакуювали приблизно 5 тис. осіб. Загалом із острова планували евакуювати до 10 тис. людей.
23 вересня стало відомо, що над островом Ла-Пальма створять зони обмеженого повітряного простору.