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На Канарах посилилося виверження вулкана: закрили аеропорт

На Канарах посилилося виверження вулкана: закрили аеропорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма, яке розпочалося 19 вересня, посилилося, через що місцевий аеропорт зупинив роботу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Упродовж тижня вулкан Кумбре-В’єха викинув тисячі тонн лави, зруйнував сотні будинків і змусив евакуювати майже 6000 людей. Сьогодні влада заявила, що 160 осіб, яких у п’ятницю евакуювали із ще трьох міст, через посилення виверження вулкана не зможуть повернутися додому за речима.

Експерти зазначають, що вулкан перейшов у нову вибухову фазу.

“Вулканічні спостереження, які провели від початку виверження, зафіксували найвищу енергетичну активність у другій половині дня у п’ятницю”, — ідеться у заяві екстрених служб.

Окрім того, іспанський оператор аеропорту Aena сьогодні повідомив, що аеропорт острова закрито.

“Аеропорт Ла-Пальма не працює через скупчення попелу. Роботи з очищення розпочали, але ситуація може змінитися будь-якого моменту”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Унаслідок виверження вулкана не було зареєстровано серйозних травм або смертельних випадків, проте приблизно 15% економічно важливих бананових культур острова можуть опинитися під загрозою, через що тисячі людей втратять роботу.

Нагадаємо

19 вересня іспанська влада розпочала евакуацію людей на острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про поштовхи землетрусу та загрозу виверження вулкана.

Станом на 20 вересня з іспанського острова евакуювали приблизно 5 тис. осіб. Загалом із острова планували евакуювати до 10 тис. людей.

23 вересня стало відомо, що над островом Ла-Пальма створять зони обмеженого повітряного простору.

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