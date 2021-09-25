На Канарах усилилось извержение вулкана: закрыли аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма, которое началось 19 сентября, усилилось, из-за чего местный аэропорт остановил работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В течение недели вулкан Кумбре-Вьеха выбросил тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов и заставил эвакуировать почти 6000 человек. Сегодня власти заявили, что 160 человек, которых в пятницу эвакуировали из еще трех городов, из-за усиления извержения вулкана не смогут вернуться домой за вещами.
Эксперты отмечают, что вулкан перешел в новую взрывную фазу.
“Вулканические наблюдения, которые провели с начала извержения, зафиксировали самую высокую энергетическую активность во второй половине дня в пятницу”, — говорится в заявлении экстренных служб.
Кроме того, испанский оператор аэропорта Aena сообщил, что аэропорт острова закрыт.
“Аэропорт Пальма не работает из-за скопления пепла. Работы по очистке начали, но ситуация может измениться в любой момент”, — говорится в сообщении.
Добавим
В результате извержения вулкана не было зарегистрировано серьезных травм или смертельных случаев, однако примерно 15% экономически важных банановых культур острова могут оказаться под угрозой, из-за чего тысячи людей потеряют работу.
Напомним
19 сентября испанские власти начали эвакуацию людей на острове Ла-Пальма, поскольку эксперты предупредили о землетрясении и угрозе извержения вулкана.
По состоянию на 20 сентября с испанского острова эвакуировали около 5 тыс. человек. Всего с острова планировали эвакуировать до 10 тыс. человек.
23 сентября стало известно, что над островом Пальма создадут зоны ограниченного воздушного пространства.