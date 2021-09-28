Извержение вулкана на Ла-Пальме: остров объявили зоной стихийного бедствия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня правительство Испании классифицировало остров Ла-Пальма, где с 19 сентября происходит извержение вулкана, как зону стихийного бедствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сообщают, что правительство Испании объявило первый пакет в размере 10,5 млн евро. 5 млн евро рассчитывают потратить на приобретение домов, а остальные — на приобретение мебели и предметов первой необходимости.
С 19 сентября лава стекает по западному склону вулкана в сторону моря. За все это время уничтожены почти 600 домов, а также школы, церкви, медицинские центры и банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове Ла-Пальма.
Напомним
20 сентября из-за извержения вулкана с испанского острова Ла-Пальма эвакуировали около 5 тыс. человек.
23 сентября стало известно, что над островом создадут зоны ограниченного воздушного пространства.
25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего на острове закрыли аэропорт.
Также жителей четырех районов (Сан-Боронон, Марина-Альта, Марина-Баха и Ла-Кондеса) попросили не выходить на улицу, чтобы избежать токсичных газов, которые могут выделяться в результате встречи лавы температурой более 1000 °C с водой Атлантического океана температурой примерно 20 °C.