Виверження вулкана на Ла-Пальмі: обвалився кратер і потік лави посилився
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Потік лави на іспанському острові Ла-Пальма посилився після того, як минулої ночі обвалився вулканічний кратер. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euro Weekly News.
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За даними регіонального президента Канарських островів Анхеля Віктора Торреса, лава рухається за аналогічною траєкторією з попередніми потоками й уникає зон, які до цього не було пошкоджено.
“Нам довелося ввести кілька локдаунів через погану якість повітря, проте ми поки що більше не плануємо евакуювати людей... Якщо лава і далі вивергатиметься у тих самих кількостях, що й учора ввечері, збитки будуть більшими”, — зазначив Торрес.
Він додав, що його адміністрація планує придбати приблизно 300 будинків для розміщення людей, які втратили свої домівки.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, відвідуючи острів на вихідних, пообіцяв виділити 206 млн євро допомоги на відновлення будинків, підприємств, плантацій, інфраструктури, водопостачання, сільського господарства й туризму.
Нагадаємо
20 вересня через виверження вулкана з іспанського острова Ла-Пальма евакуювали приблизно 5 тис. осіб.
23 вересня стало відомо, що над островом створять зони обмеженого повітряного простору.
25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого на острові закрили аеропорт.
Також жителів чотирьох районів (Сан-Боронон, Марина-Альта, Марина-Баха і Ла-Кондеса) попросили не виходити на вулицю, через імовірне виділення токсичних газів унаслідок “зустрічі” лави із водою Атлантичного океану.
28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.