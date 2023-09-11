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Вице-президент УЕФА уходит в отставку из-за поцелуя с футболисткой

Вице-президент УЕФА уходит в отставку из-за поцелуя с футболисткой

Киев • УНН

 • 453719 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Федерации футбола Испании и вице-президент УЕФА Луис Рубиалес уходит в отставку через три недели после того, как он поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо на праздновании по случаю победы сборной Испании на Чемпионате мира. О своем решении Рубиалес сообщил в X(Twitter), пишет УНН.

Цитата

"Я передал исполняющему обязанности президента господину Педро Роша свое заявление об отставке с поста президента Федерации футбола Испании. Я также проинформировал его о том, что я сделал то же самое соответственно своей должности в УЕФА" – отметил Рубиалес.

Свое решение об отставке Рубиалес, в частности, объяснил невозможностью продолжать работать из-за расследования, которое сейчас ведется.

"Я не могу больше продолжать работу. Учитывая дисквалификацию от ФИФА и расследование против меня, очевидно, что я не могу оставаться… Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от этой бессмысленной кампании. Прежде всего, я принимаю это решение после того, как убедился, что моя отставка будет способствовать стабильности, которая позволит как Европе, так и Африке оставаться едиными в мечте о 2030 году, который принесет в нашу страну величайшее событие в мире. Я должен смотреть вперед, смотреть в будущее", - подчеркнул он.

Также Луис Рубиалес поблагодарил всех, кто продолжает его поддерживать, несмотря на публичную кампанию, которая сейчас идет против него.

Детали

Во время торжественных мероприятий после победы женской сборной Испании на Чемпионате мира по футболу на тот момент Президент Федерации футбола Испании и вице-президент УЕФА Луис Рубиалес перед камерами поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Этот поступок вызвал широкий публичный резонанс, а футбольного функционера обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Сам Рубиалес уверял, что поцелуй был по согласию. Футболистка же уверяла, что поцелуй был нежелательным.

В результате чего, в FIFA заявили, что Рубиалес отстранен от «всех связанных с футболом мероприятий на национальном и международном уровнях» на 90 дней, пока продолжается дисциплинарное производство.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) поддержала Рубиалеса и пригрозила судебным иском Дженни Эрмосо.

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