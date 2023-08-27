ФІФА відсторонила голову футбольного клубу Іспанії через скандал з поцілунком з переможницею чемпіонату світу серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Поцілунок президента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса з переможницею Чемпіонату світу з футболу Дженні Ермосо спровокував кризу в іспанському футболі: всесвітня керівна організація ФІФА відсторонила президента, а жіночі тренери Іспанії масово пішли у відставку. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
ФІФА заявила, що відсторонила Рубіалеса від «усіх пов'язаних з футболом заходів на національному та міжнародному рівнях» на 90 днів, поки триває дисциплінарне провадження, що поглиблює скандал, який заплямував історичну перемогу жіночої команди.
Рубіалес каже, що поцілунок був за згодою, і відмовилася піти у відставку через інцидент, незважаючи на люту критику з боку Ермосо, її товаришок по команді та іспанського уряду.
Футболістка заявляє, що поцілунок був небажаним, і вона та вся команда переможців чемпіонату світу відмовилися грати, поки Рубіалес залишається президентом.
Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) підтримала президента, погрожуючи судовим позовом проти Ермосо та іншими.
ФІФА також заборонила Рубіалесу і Іспанській футбольній федерації контактувати з Ермосо, щоб зберегти її «фундаментальні права». Після поцілунку, який побачили мільйони глядачів у всьому світі, Ермосо сказала, що її попросили «послабити тиск» на Рубіалеса.
Після повідомлення про рішення ФІФА RFEF призначив тимчасового президента і заявив, що Рубіалес наполягає на своїй невинуватості.
Доповнення
У відповідь на те, що всі 23 члени збірної Іспанії, яка виграла Чемпіонат світу, включаючи Ермосо, та майже 50 інших професійних футболісток заявили, що вони будуть більше не буде грати за країну, доки Рубіалеса не буде усунено зі своєї посади Федерація заявила, що гравці «зобов’язані» брати участь у матчах, «якщо їх на це викликають».