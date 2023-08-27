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ФИФА отстранила главу футбольного клуба Испании из-за скандала с поцелуем с победительницей чемпионата мира среди женщин

ФИФА отстранила главу футбольного клуба Испании из-за скандала с поцелуем с победительницей чемпионата мира среди женщин

Киев • УНН

 • 1202085 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Поцелуй президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса с победительницей Чемпионата мира по футболу Дженни Эрмосо спровоцировал кризис в испанском футболе: всемирная руководящая организация ФИФА отстранила президента, а женские тренеры Испании массово ушли в отставку. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

ФИФА заявила, что отстранила Рубиалеса от «всех связанных с футболом мероприятий на национальном и международном уровнях» на 90 дней, пока продолжается дисциплинарное производство, углубляющее скандал, запятнавший историческую победу женской команды.

Рубиалес говорит, что поцелуй был по согласию, и отказалась уйти в отставку из-за инцидента, несмотря на яростную критику со стороны Эрмосо, ее товарищей по команде и испанского правительства.

Футболистка заявляет, что поцелуй был нежелательным, и она и вся команда победителей  чемпионата мира отказались играть, пока Рубиалес остается президентом.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) поддержала президента, угрожая судебным иском против Эрмосо и других.

ФИФА также запретила Рубиалесу и Испанской футбольной федерации контактировать с Эрмосо, чтобы сохранить ее «фундаментальные права». После поцелуя, который увидели миллионы зрителей во всем мире, Эрмосо сказала, что ее попросили «ослабить давление» на Рубиалеса.

После сообщения о решении ФИФА RFEF назначил временного президента и заявил, что Рубиалес настаивает на своей невиновности.

Дополнение

В ответ на то, что все 23 члена сборной Испании, выигравшей Чемпионат мира, включая Эрмосо, и почти 50 других профессиональных футболисток заявили, что они будут больше не будет будет играть за страну, пока Рубиалес не будет отстранен от своей должности Федерация заявила, что игроки «обязаны’обязаны» участвовать в матчах, «если их на это вызывают». 



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