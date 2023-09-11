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Віцепрезидент УЄФА йде у відставку через поцілунок з футболісткою

Віцепрезидент УЄФА йде у відставку через поцілунок з футболісткою

Київ • УНН

 • 453726 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент Федерації футболу Іспанії та віцепрезидент УЄФА Луїс Рубіалес йде у відставку через три тижні після того, як він поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо на святкування з нагоди перемоги збірної Іспанії на Чемпіонаті світу. Про своє рішення Рубіалес повідомив у X(Twitter), пише УНН.

Цитата

"Я передав виконуючому обов'язки президента пану Педро Роша свою заяву про відставку з посади президента Федерації футболу Іспанії. Я також поінформував його про те, що я зробив те ж саме відповідно своєї посади в УЄФА" – зазначив Рубіалес.

Своє рішення про відставку Рубіалес, зокрема, пояснив неможливістю продовжувати працювати через розслідування, яке наразі ведеться.

"Я не можу більше продовжувати роботу. З огляду на дискваліфікацію від ФІФА та розслідування проти мене, очевидно, що я не можу залишатися… Я не хочу, щоб іспанський футбол постраждав від цієї безглуздої кампанії. Перш за все, я приймаю це рішення після того, як переконався, що моя відставка сприятиме стабільності, яка дозволить як Європі, так і Африці залишатися єдиними в мрії про 2030 рік, який принесе в нашу країну найбільшу подію в світі. Я повинен дивитися вперед, дивитися в майбутнє", - наголосив він.

Також Луїс Рубіалес подякував усім, хто продовжує його підтримувати, попри публічну кампанію, яка зараз йде проти нього.

Деталі

Під час урочистих заходів після перемоги жіночої збірної Іспанії на Чемпіонаті світу з футболу на той момент Президент Федерації футболу Іспанії та віцепрезидент УЄФА Луїс Рубіалес перед камерами поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо. Цей вчинок викликав широкий публічний резонанс, а футбольного функціонера звинуватили у насильницьких діях сексуального характеру. Сам Рубіалес запевняв, що поцілунок був за згодою. Футболістка ж запевняла, що поцілунок був небажаним.

В результаті чого, у FIFA заявили, що Рубіалеса відсторонено від «усіх пов'язаних з футболом заходів на національному та міжнародному рівнях» на 90 днів, поки триває дисциплінарне провадження.

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) підтримала Рубіале та погрожувала судовим позовом Дженні Ермосо.

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