Мати відстороненого президента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса зачинилась у церкві та оголосила голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Анхелес Бехар, мати Луїса Рубіалеса, тимчасово відстороненого президента Федерації футболу Іспанії, зачинилася в церкві Divina Pastora в Мотрілі та оголосила голодування на знак протесту проти його відсторонення. Вона вважає, що це рішення несправедливе і нелюдське, повідомляє Тelemundo52, передає УНН.
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Мати Луїса Рубіалеса, Анхелес Бехар, зачинилася в церкві Divina Pastora в Мотрілі, щоб привернути увагу до відсторонення її сина від посади президента Королівської федерації футболу Іспанії.
Жінка залишилася в церкві зі своєю сестрою, поки парафіяльний священник не покинув її. Вона також попросила Дженні Ермосо, футболістку, яку її син поцілував, розповісти правду про те, що сталося.
Зазначається, що Анхелес Бехар вважає, що її син не вчинив сексуального насильства, оскільки на зображеннях видно, що Ермосо не чинила опору. Вона не розуміє, чому її сина так жорстоко відсторонили від посади, і вважає, що за цим стоїть якийсь злий умисел. Вона також заявила, що її син не здатний нікому нашкодити.
Також мати відстороненого президента Федерації футболу Іспані просить усіх з розумінням поставитися до ситуації, оскільки вона вважає, що така ситуація може статися з будь-ким.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що поцілунок президента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса з переможницею Чемпіонату світу з футболу Дженні Ермосо спровокував кризу в іспанському футболі: всесвітня керівна організація ФІФА відсторонила президента, а жіночі тренери Іспанії масово пішли у відставку.