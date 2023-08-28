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Мать отстраненного президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку

Мать отстраненного президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку

Киев • УНН

 • 807077 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Анхелес Бехар, мать Луиса Рубиалеса, временно отстраненного президента Федерации футбола Испании, закрылась в церкви Divina Pastora в Мотриле и объявила голодовку в знак протеста против его отстранения. Она считает, что это решение несправедливое и бесчеловечное, сообщает Тelemundo52, передает УНН.

Детали

Мать Луиса Рубиалеса, Анхелес Бехар, закрылась в церкви Divina Pastora в Мотриле, чтобы привлечь внимание к отстранению ее сына от должности президента Королевской федерации футбола Испании.

Женщина осталась в церкви со своей сестрой, пока приходской священник не покинул ее. Она также попросила Дженни Эрмосо, футболистку, которую ее сын поцеловал, рассказать правду о том, что произошло.

Отмечается, что Анхелес Бехар считает, что ее сын не совершил сексуального насилия, поскольку на изображениях видно, что Эрмосо не оказывала сопротивления. Она не понимает, почему ее сына так жестоко отстранили от должности, и считает, что за этим стоит какой-то злой умысел. Она также заявила, что ее сын не способен никому навредить.

Также мать отстраненного президента Федерации футбола Испани просит всех с пониманием отнестись к ситуации, поскольку она считает, что такая ситуация может произойти с любым.

Напомним

Ранее сообщалось, что поцелуй президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса с победительницей Чемпионата мира по футболу Дженни Эрмосо спровоцировал кризис в испанском футболе: всемирная руководящая организация ФИФА отстранила президента, а женские тренеры Испании массово ушли в отставку. 

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