Вице-президент США Вэнс стал фаворитом республиканцев на выборы 2028 года

28 марта, 17:19 • 11128 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 23486 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 26124 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 23916 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 24542 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 25603 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 23803 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 38200 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 27989 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52721 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 12294 просмотра
кремль принудительно заберет 3 трлн рублей пенсионных накоплений россиян - разведка28 марта, 14:09 • 5042 просмотра
Это как играть с "Лего" - глава Rheinmetall высмеял украинские технологии28 марта, 14:18 • 8228 просмотра
Предполагает ряд проектов в оборонной сфере - Зеленский о соглашении с КатаромVideo28 марта, 14:28 • 5406 просмотра
Пропавшие в Карибском море корабли с помощью для Кубы найдены28 марта, 14:50 • 7524 просмотра
публикации
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 24823 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 38200 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 35257 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 34669 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 81241 просмотра
Вице-президент США Вэнс стал фаворитом республиканцев на выборы 2028 года

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Вице-президент США получил 53% голосов на опросе CPAC, опередив Марко Рубио. Консерваторы видят в нем следующего лидера движения MAGA после Трампа.

Вице-президент США Вэнс стал фаворитом республиканцев на выборы 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс занял первое место в традиционном опросе Конференции консервативных политических действий (CPAC), который ежегодно считается индикатором настроений среди ядра республиканского электората. Именно его участники мероприятия сейчас видят главным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По результатам косвенного опроса, обнародованного в субботу, Вэнса поддержали около 53% из более чем 1600 участников.

Второе место занял государственный секретарь США Марко Рубио, набравший 35%. Ни один другой потенциальный претендент не смог получить более 2%.

Хотя опрос CPAC не является точным прогнозом будущего кандидата, он демонстрирует, кого сейчас поддерживает наиболее активное консервативное крыло Республиканской партии и среда движения MAGA.

Почему ставят именно на Вэнса

Часть участников конференции объясняет поддержку Вэнса его близостью к политическому стилю Дональда Трампа, а также религиозной риторикой, которая хорошо воспринимается среди консервативного электората.

Один из участников CPAC Пол Эмпсон заявил, что поддержал Вэнса из-за его связи с движением MAGA и публичные ссылки на христианскую веру.

Он настоящий, искренний человек, и он также готов публично провозглашать свою веру в Иисуса Христа

– сказал он.

Рубио тоже усилил позиции

Несмотря на победу Вэнса, Марко Рубио существенно прибавил в поддержке по сравнению с прошлым годом. Его рост связывают с заметной ролью во внешней политике США, в частности в отношении Венесуэлы и Ирана.

Часть участников CPAC прямо заявила, что хотела бы видеть Вэнса и Рубио в одной президентской связке в 2028 году.

Контекст

Дональд Трамп, который сейчас находится на втором президентском сроке, согласно Конституции США уже не сможет снова баллотироваться в 2028 году.

На этом фоне борьба за будущее лидерство внутри Республиканской партии фактически уже началась – и сейчас сильнейшие позиции имеет именно Джей Ди Вэнс.

Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25.03.26, 07:05 • 26649 просмотров

Степан Гафтко

