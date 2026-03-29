Вице-президент США Вэнс стал фаворитом республиканцев на выборы 2028 года
Киев • УНН
Вице-президент США получил 53% голосов на опросе CPAC, опередив Марко Рубио. Консерваторы видят в нем следующего лидера движения MAGA после Трампа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс занял первое место в традиционном опросе Конференции консервативных политических действий (CPAC), который ежегодно считается индикатором настроений среди ядра республиканского электората. Именно его участники мероприятия сейчас видят главным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По результатам косвенного опроса, обнародованного в субботу, Вэнса поддержали около 53% из более чем 1600 участников.
Второе место занял государственный секретарь США Марко Рубио, набравший 35%. Ни один другой потенциальный претендент не смог получить более 2%.
Хотя опрос CPAC не является точным прогнозом будущего кандидата, он демонстрирует, кого сейчас поддерживает наиболее активное консервативное крыло Республиканской партии и среда движения MAGA.
Почему ставят именно на Вэнса
Часть участников конференции объясняет поддержку Вэнса его близостью к политическому стилю Дональда Трампа, а также религиозной риторикой, которая хорошо воспринимается среди консервативного электората.
Один из участников CPAC Пол Эмпсон заявил, что поддержал Вэнса из-за его связи с движением MAGA и публичные ссылки на христианскую веру.
Он настоящий, искренний человек, и он также готов публично провозглашать свою веру в Иисуса Христа
Рубио тоже усилил позиции
Несмотря на победу Вэнса, Марко Рубио существенно прибавил в поддержке по сравнению с прошлым годом. Его рост связывают с заметной ролью во внешней политике США, в частности в отношении Венесуэлы и Ирана.
Часть участников CPAC прямо заявила, что хотела бы видеть Вэнса и Рубио в одной президентской связке в 2028 году.
Контекст
Дональд Трамп, который сейчас находится на втором президентском сроке, согласно Конституции США уже не сможет снова баллотироваться в 2028 году.
На этом фоне борьба за будущее лидерство внутри Республиканской партии фактически уже началась – и сейчас сильнейшие позиции имеет именно Джей Ди Вэнс.
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25.03.26, 07:05 • 26649 просмотров