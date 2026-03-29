Віцепрезидент США Венс став фаворитом республіканців на вибори 2028 року

$43.8850.61
ukenru
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
28 березня, 07:00
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фінляндія перевірить дотримання США контрактів на постачання зброї Україні28 березня, 15:36 • 5454 перегляди
На фронті сталось 143 бойові зіткнення - відбулись масовані атаки на Покровськ28 березня, 16:02 • 4804 перегляди
кремль ліквідує самостійність "россотруднічества" задля прямого впливу - розвідка28 березня, 16:16 • 5342 перегляди
Іран зберігає ракетний потенціал попри масовані атаки США та Ізраїлю - FT28 березня, 16:38 • 5564 перегляди
Українські експерти допомагають Катару посилити захист неба від повітряних загроз - ЗеленськийVideo28 березня, 17:04 • 5120 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 25181 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 38577 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 35481 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 34904 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 81464 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Олег Кіпер
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 12535 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 13180 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 14292 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 20548 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 24302 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Bild
Шахед-136

Віцепрезидент США Венс став фаворитом республіканців на вибори 2028 року

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Віцепрезидент США отримав 53% голосів на опитуванні CPAC, випередивши Марко Рубіо. Консерватори бачать у ньому наступного лідера руху MAGA після Трампа.

Віцепрезидент США Венс став фаворитом республіканців на вибори 2028 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс посів перше місце в традиційному опитуванні Конференції консервативних політичних дій (CPAC), яке щороку вважається індикатором настроїв серед ядра республіканського електорату. Саме його учасники заходу наразі бачать головним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За результатами непрямого опитування, оприлюдненого в суботу, Венса підтримали близько 53% із понад 1600 учасників.

Друге місце посів державний секретар США Марко Рубіо, який набрав 35%. Жоден інший потенційний претендент не зміг отримати понад 2%.

Хоча опитування CPAC не є точним прогнозом майбутнього кандидата, воно демонструє, кого зараз підтримує найбільш активне консервативне крило Республіканської партії та середовище руху MAGA.

Чому ставлять саме на Венса

Частина учасників конференції пояснює підтримку Венса його близькістю до політичного стилю Дональда Трампа, а також релігійною риторикою, яка добре сприймається серед консервативного електорату.

Один з учасників CPAC Пол Емпсон заявив, що підтримав Венса через його зв’язок із рухом MAGA та публічні посилання на християнську віру.

Він справжня, щира людина, і він також готовий публічно проголошувати свою віру в Ісуса Христа

– сказав він.

Рубіо теж посилив позиції

Попри перемогу Венса, Марко Рубіо суттєво додав у підтримці порівняно з минулим роком. Його зростання пов’язують із помітною роллю в зовнішній політиці США, зокрема щодо Венесуели та Ірану.

Частина учасників CPAC прямо заявила, що хотіла б бачити Венса і Рубіо в одній президентській зв’язці у 2028 році.

Контекст

Дональд Трамп, який зараз перебуває на другому президентському терміні, відповідно до Конституції США вже не зможе знову балотуватися у 2028 році.

На цьому тлі боротьба за майбутнє лідерство всередині Республіканської партії фактично вже почалася – і наразі найсильніші позиції має саме Джей Ді Венс.

Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ25.03.26, 07:05 • 26654 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Вибори в США
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Республіканська партія США
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран