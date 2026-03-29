Віцепрезидент США Венс став фаворитом республіканців на вибори 2028 року
Київ • УНН
Віцепрезидент США отримав 53% голосів на опитуванні CPAC, випередивши Марко Рубіо. Консерватори бачать у ньому наступного лідера руху MAGA після Трампа.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс посів перше місце в традиційному опитуванні Конференції консервативних політичних дій (CPAC), яке щороку вважається індикатором настроїв серед ядра республіканського електорату. Саме його учасники заходу наразі бачать головним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За результатами непрямого опитування, оприлюдненого в суботу, Венса підтримали близько 53% із понад 1600 учасників.
Друге місце посів державний секретар США Марко Рубіо, який набрав 35%. Жоден інший потенційний претендент не зміг отримати понад 2%.
Хоча опитування CPAC не є точним прогнозом майбутнього кандидата, воно демонструє, кого зараз підтримує найбільш активне консервативне крило Республіканської партії та середовище руху MAGA.
Чому ставлять саме на Венса
Частина учасників конференції пояснює підтримку Венса його близькістю до політичного стилю Дональда Трампа, а також релігійною риторикою, яка добре сприймається серед консервативного електорату.
Один з учасників CPAC Пол Емпсон заявив, що підтримав Венса через його зв’язок із рухом MAGA та публічні посилання на християнську віру.
Він справжня, щира людина, і він також готовий публічно проголошувати свою віру в Ісуса Христа
Рубіо теж посилив позиції
Попри перемогу Венса, Марко Рубіо суттєво додав у підтримці порівняно з минулим роком. Його зростання пов’язують із помітною роллю в зовнішній політиці США, зокрема щодо Венесуели та Ірану.
Частина учасників CPAC прямо заявила, що хотіла б бачити Венса і Рубіо в одній президентській зв’язці у 2028 році.
Контекст
Дональд Трамп, який зараз перебуває на другому президентському терміні, відповідно до Конституції США вже не зможе знову балотуватися у 2028 році.
На цьому тлі боротьба за майбутнє лідерство всередині Республіканської партії фактично вже почалася – і наразі найсильніші позиції має саме Джей Ді Венс.
