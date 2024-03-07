Высыпали навоз перед зданием правительства: чешские фермеры протестуют в Праге
Киев • УНН
Сотни чешских фермеров протестуют в Праге, требуя лучших условий и поддержки своих интересов в отношении торгового соглашения с Украиной. Утром между протестующими и полицией возникла небольшая стычка.
В Прагу на протест съехались чешские фермеры, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным СМИ, чешские аграрии высыпали навоз перед зданием правительства и требуют лучших условий. На акцию собралось несколько сотен человек, часть из них приехали в Прагу на тракторах.
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"Одно из требований - поддержка интересов фермеров в связи с торговым соглашением с Украиной. Утром между протестующими и полицией возникла небольшая стычка", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлый раз на протест чешские фермеры выходили 19 февраля.
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