Высыпали навоз перед зданием правительства: чешские фермеры протестуют в Праге

В Прагу на протест съехались чешские фермеры, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным СМИ, чешские аграрии высыпали навоз перед зданием правительства и требуют лучших условий. На акцию собралось несколько сотен человек, часть из них приехали в Прагу на тракторах.

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"Одно из требований - поддержка интересов фермеров в связи с торговым соглашением с Украиной. Утром между протестующими и полицией возникла небольшая стычка", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлый раз на протест чешские фермеры выходили 19 февраля.