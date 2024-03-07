Висипали гній перед будівлею уряду: чеські фермери протестують у Празі
Київ • УНН
Сотні чеських фермерів протестують в Празі, вимагаючи кращих умов і підтримки своїх інтересів щодо торговельної угоди з Україною. Вранці між протестувальниками і поліцією виникла невелика сутичка.
У Прагу на протест з‘їхалися чеські фермери, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За даними ЗМІ, чеські аграрії висипали гній перед будівлею уряду і вимагають кращих умов. На акцію зібралось кілька сотень людей, частина з них приїхали до Праги на тракторах.
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"Одна з вимог – підтримка інтересів фермерів у зв’язку з торговельною угодою з Україною. Вранці між протестувальниками і поліцією виникла невелика сутичка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, иинулого разу на протест чеські фермери виходили 19 лютого.