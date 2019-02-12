Производство пальмового масла в Индонезии бьет рекорды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В 2018 году производство пальмового масла в Индонезии достигло рекордного уровня. Об этом свидетельствуют данные Индонезийской ассоциации производителей пальмового масла (GAPKI), передает УНН со ссылкой на biofuels international.
Так, объем производства сырого пальмового масла в прошлом году вырос на 12,5% - до 43 млн тонн.
Экспорт пальмового масла и его фракций, а также биодизеля и продуктов олеохимии, в 2018 году вырос на 8% - до 34,7 млн тонн.
При этом, поставки пальмового масла в Индию сократились - на 12%. Экспорт пальмового масла в страны ЕС также упал.
В этом году, согласно прогнозу председателя GAPKI Джоко Суприоно, Индонезия еще увеличит экспорт пальмового масла на 4-5%.
Как писал УНН, Украина продолжает наращивать объемы импорта пальмового масла, и больше всего закупает в Индонезии.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.
Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.