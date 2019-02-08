Украина продолжает скупать пальмовое масло, больше всего - в Индонезии

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В январе 2019 года Украина импортировала 16,3 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.

Наибольший объем пальмового масла было завезено из Индонезии - 8,8 тыс. тонн. Из Малайзии было импортировано 1,5 тыс. тонн, из Швеции - 95 тонн, из других стран - 199 тонн.

При этом в январе 2019 года Украина пальмовое масло не экспортировала.

Отметим, что по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил 220 тыс. тонн, по итогам 2017 - почти 172 тыс. тонн, по итогам 2016 - 150 тыс. тонн. Таким образом, за два года Украина нарастила импорт пальмового масла на 46,6%.

Напомним, что украинские депутаты хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.

Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.

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