Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше - в Індонезії

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У січні 2019 року Україна імпортувала 16,3 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії - 8,8 тис. тонн. З Малайзії було імпортовано 1,5 тис. тонн, зі Швеції - 95 тонн, з інших країн — 199 тонн.

При цьому у січні 2019 року Україна пальмову олію не експортувала.

Зауважимо, що за підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив 220 тис. тонн, за підсумками 2017 - майже 172 тис. тонн, за підсумками 2016 - 150 тис. тонн. Таким чином, за два роки Україна наростила імпорт пальмової олії на 46,6%.

Нагадаємо, що українські депутати хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект вже був проголосований парламентом в першому читанні.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.

Вміст "пальми" в товарах, як правило, не зазначається на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів. 

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