У ВР закликають не зволікати із забороною на пальмову олію

“Щодо законопроекту про заборону — попри всі його недоліки, думаю, він вартий уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок таки треба”, — вважає він.

Депутат пояснив, що тотальна заборона використання пальмової олії у продуктах харчування може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, однак, за його словами, це логічно, бо “пальмою” замінюють сьогодні натуральні тваринні олії, чого категорично не можна допускати, наприклад, у тому ж дитячому харчуванні.

Тригубенко також зазначив, що вимогами до маркування товарів проблему тотальної фальсифікації продуктів з допомогою пальмової олії не вирішити.

“Щодо маркування товарів — дійсно, головна проблема пальмової олії не в тому, що її додають до продуктів, а в тому, що її видають за молочні жири. Тобто, основне питання — це приховування реального складу, що є відвертою фальсифікацією. Саме тому, я вважаю, що боротися із фальсифікатом треба жорстко, а не напівмірами.

Якщо ж ми лишень зобов’яжемо виробника писати правду на етикетці про пальмову олію (що він і так повинен робити вже сьогодні), то, будьмо відвертими, проконтролювати, як виконується це „правило“ через мораторії на перевірки, швидко та якісно наші контролери не зможуть”, — зауважив він.

Тож, депутат додав, що “заборона пальмової олії у тих продуктах, де її бути не повинно” не є чимось страшним, і настав час “переходити від дискусій до конкретних рішень”.

Нагадаємо, за даними експертів, українські виробники приховують використання пальмової олії у продуктах харчування. Тому, у ВР з'явився законопроект, яким пропонується запровадити заборону на використання “пальми” у низці продуктів, зокрема, і молочних.

Також нагадаємо, що за два місяці поточного року наша країна імпортувала 29,3 тис. тонн пальмової олії.

У цілому, протягом сезону 2017/18 Україна імпортувала близько 78 тис. тонн пальмової олії, що є найбільшим показником за останні сім сезонів.