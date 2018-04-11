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У ВР призывают не медлить с запретом на пальмовое масло

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Законопроект, предлагающий запретить использование пальмового масла в продуктах питания, несмотря на все его недостатки, стоит внимания. Об этом на личной странице в Facebook написал депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

"Относительно законопроекта о запрете - несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо", - считает он.

Депутат пояснил, что тотальный запрет использование пальмового масла в продуктах питания может спровоцировать подорожание конечных товаров, однако, по его словам, это логично, потому что "пальмой" заменяют сегодня натуральные животные масла, чего категорически нельзя допускать, например, в том же детском питании.

Тригубенко также отметил, что требования к маркировке товаров проблему тотальной фальсификации продуктов с помощью пальмового масла не решит.

"Относительно маркировки товаров - действительно, главная проблема пальмового масла не в том, что его добавляют в продукты, а в том, что его выдают за молочные жиры. То есть, основной вопрос - это сокрытие реального состава, что является откровенной фальсификацией. Именно поэтому, я считаю, что бороться с фальсификатом надо жестко, а не полумерами.

Если же мы только обяжем производителя писать правду на этикетке о пальмовом масле (что он и так должен делать уже сегодня), то, будем откровенны, проконтролировать, как выполняется это "правило" из-за моратория на проверки, быстро и качественно наши контролеры не смогут", - отметил он.

Поэтому, депутат добавил, что "запрет пальмового масла в тех продуктах, где его быть не должно" не является чем-то страшным, и настало время "переходить от дискуссий к конкретным решениям".

Напомним, по данным экспертов, украинские производители скрывают использование пальмового масла в продуктах питания. Поэтому, в ВР появился законопроект, которым предлагается ввести запрет на использование "пальмы" в ряде продуктов, в частности, и молочных.

Также напомним, что за два месяца текущего года наша страна импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового масла.

В целом, в течение сезона 2017/18 Украина импортировала около 78 тыс. тонн пальмового масла, что является наибольшим показателем за последние семь сезонов.

Украинские Национальные Новости

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