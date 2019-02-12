Виробництво пальмової олії в Індонезії б'є рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У 2018 році виробництво пальмової олії в Індонезії досягло рекордного рівня. Про це свідчать дані Індонезійській асоціації виробників пальмової олії (GAPKI), передає УНН з посиланням на biofuels international.
Так, обсяг виробництва сирої пальмової олії в минулому році виріс на 12,5% - до 43 млн тонн.
Експорт пальмової олії і її фракцій, а також біодизеля і продуктів олеохімії, в 2018 році виріс на 8% - до 34,7 млн тонн.
При цьому, постачання пальмової олії в Індію скоротилося - на 12%. Експорт пальмової олії в країни ЄС також впав.
В цьому році, згідно з прогнозом голови GAPKI Джоко Супріоно, Індонезія ще збільшить експорт пальмової олії на 4-5%.
Як писав УНН, Україна продовжує нарощувати обсяги імпорту пальмової олії, і найбільше закуповує в Індонезії.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.
Зміст "пальми" в товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.