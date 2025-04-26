Вирджиния Джуффре, обвинявшая принца Эндрю в изнасиловании, покончила жизнь самоубийством

Американка Вирджиния Джуффре - одна из самых известных жертв сексуальных насилий Джеффри Эпштейна, которая обвиняла британского принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Как пишет NBC News, 41-летняя Джуффре умерла в Ниргабби, Австралия, где она жила несколько лет.

Она покончила жизнь самоубийством, будучи всю жизнь жертвой сексуального насилия и секс-торговли - говорится в заявлении ее семьи для NBC News.

Джуффре была одной из первых, кто осмелился выдвинуть обвинения против Эпштейна и его помощников.

Отмечается, что она предоставляла правоохранительным органам важную информацию, которая способствовала расследованию и последующему осуждению сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

Джуффре также утверждала, что Эпштейн продал ее своим влиятельным друзьям, включая принца Эндрю и французского модельного агента Жана-Люка Брюнеля.

Дополнение

Эпштейн, богатый финансист, покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Максвелл, бывшая британская светская львица, была признана виновной по пяти пунктам обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации в 2021 году за ее роль в вербовке молодых девушек для совершения насилия со стороны Эпштейна.

В 2021 году Джуффр подала федеральный иск против Эндрю, утверждая, что он совершил в отношении нее сексуальное насилие, когда ей было 17 лет. Эндрю, который отошел от своих обязанностей действующего члена королевской семьи, когда вокруг него разгорелся скандал, связанный с Эпштейном, согласился урегулировать дело за нераскрытую сумму в 2022 году. Он отрицал, что занимался с ней сексом.

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Брунелю, который возглавлял несколько модельных агентств, в декабре 2020 года были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании как минимум одной несовершеннолетней. Он отрицал свою вину и покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в феврале 2022 года.

Несколькими месяцами ранее, в июне 2021 года, Джуффре дала показания против Брунеля в зале суда в Париже.

Джуффре переехала в Австралию со своим мужем до ареста Эпштейна в 2019 году. У пары трое детей.

Напомним

Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.

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