Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, покінчила життя самогубством

Американка Вірджинія Джуффре - одна з найвідоміших жертв сексуальних насильств Джеффрі Епштейна, яка звинувачувала британського принца Ендрю у зґвалтуванні, наклала на себе руки. Про це інформує NBC News, передає УНН.

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Як пише NBC News, 41-річна Джуффре померла у Ніргаббі, Австралія, де вона жила кілька років.

Вона покінчила життя самогубством, будучи все життя жертвою сексуального насильства і секс-торгівлі - йдеться у заяві її сім'ї для NBC News.

Джуффре була однією з перших, хто наважився висунути звинувачення проти Епштейна та його посібників.

Зазначається, що вона надавала правоохоронним органам важливу інформацію, яка сприяла розслідуванню та подальшому засудженню спільниці Епштейна Гіслейн Максвелл.

Джуффре також стверджувала, що Епштейн продав її своїм впливовим друзям, включаючи принца Ендрю та французького модельного агента Жана-Люка Брюнеля.

Доповнення

Епштейн, багатий фінансист, наклав на себе руки у в'язниці Нью-Йорка в 2019 році, очікуючи суду за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Максвелл, колишня британська світська левиця, була визнана винною за п'ятьма пунктами звинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації у 2021 році за її роль у вербуванні молодих дівчат для скоєння насильства з боку Епштейна.

У 2021 році Джуффр подала федеральний позов проти Ендрю, стверджуючи, що він здійснив щодо неї сексуальне насильство, коли їй було 17 років. Ендрю, який відійшов від своїх обов'язків чинного члена королівської родини, коли навколо нього спалахнув скандал, пов'язаний з Епштейном, погодився врегулювати справу за нерозкриту суму 2022 року. Він заперечував, що займався із нею сексом.

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Брунелю, який очолював кілька модельних агентств, у грудні 2020 року були пред'явлені звинувачення у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні як мінімум однієї неповнолітньої. Він заперечував свою провину і покінчив життя самогубством у своїй тюремній камері у лютому 2022 року.

Декількома місяцями раніше, в червні 2021 року, Джуффре дала свідчення проти Брунеля в залі суду в Парижі.

Джуффре переїхала до Австралії зі своїм чоловіком до арешту Епштейна у 2019 році. У пари троє дітей.

Нагадаємо

Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.

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