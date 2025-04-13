Гарві Вайнштейн знову постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у зґвалтуванні

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 9298 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 32703 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 23309 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 28219 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 37026 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 72656 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 67216 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34555 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 59954 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 107810 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 52815 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 62368 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 31125 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 14190 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 7174 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 32708 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 63733 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 72660 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 67218 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 172023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32140 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23185 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 24679 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26435 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 28960 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Гарві Вайнштейн знову постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у зґвалтуванні

Київ • УНН

 • 4477 перегляди

У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.

Гарві Вайнштейн знову постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у зґвалтуванні

Цього тижня у Нью-Йорку стартує повторний судовий процес над опальним голлівудським продюсером Харві Вайнштейном — однією з найгучніших фігур епохи #MeToo.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, Гарві Вайнштейн був визнаний винним у сексуальному злочині першого ступеня і зґвалтуванні третього ступеня, але виправданий за трьома іншими пунктами звинувачення, включаючи найсерйозніше звинувачення - сексуальне насильство.

Вайнштейн уже був засуджений за сексуальне насильство в Лос-Анджелесі й продовжує наполягати на своїй невинуватості. Цього разу на розгляд присяжних винесено заяви трьох жінок, включаючи одну нову обвинувачку, яка стверджує, що в 2006 році Вайнштейн примусив її до орального сексу в готелі на Манхеттені.

Новий процес нагадує "ремейк" першої справи, але з іншим процесуальним підходом. Сторона обвинувачення планує використати експертні свідчення щодо психологічних наслідків зґвалтування, тоді як захист намагається відмежуватись від попереднього розгляду, який було скасовано. Також суд заборонив називати обвинувачок "жертвами" — їх тепер іменують "свідками, що скаржаться".

Сам Вайнштейн перебуває в слідчому ізоляторі на Рікерс-Айленді та скаржиться на серйозні проблеми зі здоров’ям. У січні він навіть просив перенести слухання на раніший термін, побоюючись, що не доживе до весни.Вайнштейн завжди стверджував, що будь-які сексуальні контакти з його обвинувачками відбувалися за обопільною згодою, і це, знову ж таки, ймовірно, стане основою його нового захисту.

У зірки "Ейфорії" Еріка Дейна діагностували БАС11.04.25, 16:56 • 8261 перегляд

Можливо, вам не подобається Гарві Вайнштейн. Для вас він може бути мерзотником. Він може намагатися обманювати жінок, фліртувати і шахраювати, просто бути хамом, але це не злочин

- Герман Вальц, адвокат у кримінальних справах і позаштатний професор в Коледжі кримінального правосуддя Джона Джея.

Повторний судовий розгляд відбувся після того, як у 2021 році було скасовано обвинувальний вирок іншому відомому чоловікові епохи #MeToo, обвинуваченому в серійному сексуальному насильстві, коміку Біллу Косбі.

Воно також проводиться на тлі майбутньої гучної кримінальної справи про торгівлю людьми і проституцію проти Шона "Паффі" Комбса, початок якої запланований на травень.

Минулого тижня Вайнштейн знову опинився в центрі уваги громадськості, висловивши свою думку щодо іншого цивільного позову між актрисою Блейк Лайвлі і режисером Джастіном Бальдоні. Він заявив, що Бальдоні був сфабрикований газетою New York Times, як, за його словами, і у випадку з публікаціями про звинувачення в сексуальному насильстві проти них.

Сексуальні домагання у французькій індустрії розваг: нові дані розслідування10.04.25, 12:12 • 10234 перегляди

Вони зробили те ж саме: вибрали те, що відповідало їхній історії, і проігнорували критичний контекст і факти, які могли б поставити під сумнів її розповідь

- сказав Вайнштейн виданню TMZ.

Однак у відповідь Times вказала на лист з вибаченнями, який Вайнштейн написав після публікації своєї історії і в якому він говорив про свій "жаль" і "каяття" з приводу своєї поведінки по відношенню до жінок.

Нагадаємо

УНН передавав, що 72-річний ув'язнений кінопродюсер Гарві Вайнштейн був доставлений до лікарні Нью-Йорка для екстреної операції на серці. Він скаржився на болі в грудях і потребував видалення рідини з серця та легенів.

Тисячі французів вийшли на вулиці 30 міст на підтримку 72-річної Жизель Пеліко, яку чоловік роками накачував наркотиками для зґвалтувань.

"Мені завжди казали, що у мене російська натура": Жерар Депардьє заперечує звинувачення у сексуальному насильстві25.03.25, 15:52 • 15803 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
The Guardian
The New York Times
Мангеттен
Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09