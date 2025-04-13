Гарві Вайнштейн знову постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у зґвалтуванні

Цього тижня у Нью-Йорку стартує повторний судовий процес над опальним голлівудським продюсером Харві Вайнштейном — однією з найгучніших фігур епохи #MeToo.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, Гарві Вайнштейн був визнаний винним у сексуальному злочині першого ступеня і зґвалтуванні третього ступеня, але виправданий за трьома іншими пунктами звинувачення, включаючи найсерйозніше звинувачення - сексуальне насильство.

Вайнштейн уже був засуджений за сексуальне насильство в Лос-Анджелесі й продовжує наполягати на своїй невинуватості. Цього разу на розгляд присяжних винесено заяви трьох жінок, включаючи одну нову обвинувачку, яка стверджує, що в 2006 році Вайнштейн примусив її до орального сексу в готелі на Манхеттені.

Новий процес нагадує "ремейк" першої справи, але з іншим процесуальним підходом. Сторона обвинувачення планує використати експертні свідчення щодо психологічних наслідків зґвалтування, тоді як захист намагається відмежуватись від попереднього розгляду, який було скасовано. Також суд заборонив називати обвинувачок "жертвами" — їх тепер іменують "свідками, що скаржаться".

Сам Вайнштейн перебуває в слідчому ізоляторі на Рікерс-Айленді та скаржиться на серйозні проблеми зі здоров’ям. У січні він навіть просив перенести слухання на раніший термін, побоюючись, що не доживе до весни.Вайнштейн завжди стверджував, що будь-які сексуальні контакти з його обвинувачками відбувалися за обопільною згодою, і це, знову ж таки, ймовірно, стане основою його нового захисту.

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Можливо, вам не подобається Гарві Вайнштейн. Для вас він може бути мерзотником. Він може намагатися обманювати жінок, фліртувати і шахраювати, просто бути хамом, але це не злочин - Герман Вальц, адвокат у кримінальних справах і позаштатний професор в Коледжі кримінального правосуддя Джона Джея.

Повторний судовий розгляд відбувся після того, як у 2021 році було скасовано обвинувальний вирок іншому відомому чоловікові епохи #MeToo, обвинуваченому в серійному сексуальному насильстві, коміку Біллу Косбі.

Воно також проводиться на тлі майбутньої гучної кримінальної справи про торгівлю людьми і проституцію проти Шона "Паффі" Комбса, початок якої запланований на травень.

Минулого тижня Вайнштейн знову опинився в центрі уваги громадськості, висловивши свою думку щодо іншого цивільного позову між актрисою Блейк Лайвлі і режисером Джастіном Бальдоні. Він заявив, що Бальдоні був сфабрикований газетою New York Times, як, за його словами, і у випадку з публікаціями про звинувачення в сексуальному насильстві проти них.

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Вони зробили те ж саме: вибрали те, що відповідало їхній історії, і проігнорували критичний контекст і факти, які могли б поставити під сумнів її розповідь - сказав Вайнштейн виданню TMZ.

Однак у відповідь Times вказала на лист з вибаченнями, який Вайнштейн написав після публікації своєї історії і в якому він говорив про свій "жаль" і "каяття" з приводу своєї поведінки по відношенню до жінок.

Нагадаємо

УНН передавав, що 72-річний ув'язнений кінопродюсер Гарві Вайнштейн був доставлений до лікарні Нью-Йорка для екстреної операції на серці. Він скаржився на болі в грудях і потребував видалення рідини з серця та легенів.

Тисячі французів вийшли на вулиці 30 міст на підтримку 72-річної Жизель Пеліко, яку чоловік роками накачував наркотиками для зґвалтувань.

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