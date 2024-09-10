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Продюсер Гарві Вайнштейн госпіталізований для екстреної операції на серці

Продюсер Гарві Вайнштейн госпіталізований для екстреної операції на серці

Київ • УНН

 • 14550 перегляди

72-річний ув'язнений кінопродюсер Гарві Вайнштейн доставлений до лікарні Нью-Йорка для екстреної операції на серці. Він скаржився на болі в грудях і потребував видалення рідини з серця та легенів.

Ув'язнений кінопродюсер Гарві Вайнштейн був доставлений в лікарню Нью-Йорка для екстреної операції на серці. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

72-річний Вайнштейн пройшов екстрену медичну процедуру в нью-йоркській лікарні у понеділок, щоб видалити рідину з серця і легенів після того, як він поскаржився на болі в грудях на вихідних. Як повідомили ЗМІ його представники, Вайнштейн був терміново доставлений до лікарні Бельвю на Манхеттені з тюремного комплексу на острові Райкерс в неділю пізно ввечері "через важкий стан здоров'я".

Нагадаємо

Співзасновник кіностудій Miramax і The Weinstein Company Гарві Вайнштейн перебуває у в'язниці у зв’язку з обвинуваченнями у сексуальному насильстві. Його засудили завдяки руху #MeToo, який виник у 2017 році, коли жінки почали публічно розповідати про його поведінку.

Вайнштейн заперечує, що він когось зґвалтував або піддав сексуальному насильству. Він залишається під вартою в Нью-Йорку в очікуванні повторного судового процесу в Мангеттені, який попередньо запланований на 12 листопада. Він повинен повернутися до суду на досудове слухання 12 вересня.

У 2020 року він вже проходив госпіталізацію у зв’язку з захворюванням на COVID-19 і пневмонією обох легень. За словами адвокатів, в нього також діагностований діабет, ішемічна хвороба серця, анемія, гіпертонія та інші хвороби. На останні судові засідання він приїжджав на інвалідному візку.

Провадження проти Гарві Вайнштейна у Великій Британії припинено05.09.24, 18:06 • 15603 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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