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Провадження проти Гарві Вайнштейна у Великій Британії припинено

Провадження проти Гарві Вайнштейна у Великій Британії припинено

Київ • УНН

 • 15603 перегляди

Королівська прокуратура Великої Британії припинила справу проти Гарві Вайнштейна через брак доказів. Звинувачення у непристойному нападі було знято після перегляду матеріалів справи.

Британська прокуратура зняла з Гарві Вайнштейна звинувачення в сексуальних домаганнях через відсутність доказів.

Пише УНН із посиланням на BBC News.

Королівська прокуратура (CPS) зняла звинувачення у непристойному нападі проти опального колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна.

У CPS заявили, що прийняли рішення після перегляду доказів у справі та висновку, що "більше немає реалістичної перспективи засудження".

"Ми пояснили наше рішення всім учасникам.. Ми закликаємо всіх потенційних жертв сексуального насильства повідомляти в поліцію", - йдеться у заяві Френка Фергюсона, голови відділу спеціальних злочинів і боротьби з тероризмом.

У 2020 році в Нью-Йорку Вайнштейна посадили на 23 роки за зґвалтування та сексуальне насильство над колишньою асистенткою та актрисою.

Вайнштейна також засудили до 16 років ув'язнення в окремому суді про зґвалтування в Каліфорнії, який він оскаржує.

Понад 100 осіб висунули Вайнштейну звинувачення у зґвалтуванні та неправомірній поведінці, починаючи з кінця 1970-х років.

У червні 2022 року британська прокуратура визнала щодо Вайнштейна два звинувачення у сексуальних насильствах.

Нагадаємо

УНН передавав, що вищий суд Нью-Йорка скасував 23-річний тюремний вирок Харві Вайнштейну за зґвалтування через порушення судового процесу, що призвело до нового судового розгляду.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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