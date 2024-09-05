Провадження проти Гарві Вайнштейна у Великій Британії припинено

Британська прокуратура зняла з Гарві Вайнштейна звинувачення в сексуальних домаганнях через відсутність доказів.

Пише УНН із посиланням на BBC News.

Королівська прокуратура (CPS) зняла звинувачення у непристойному нападі проти опального колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна.

У CPS заявили, що прийняли рішення після перегляду доказів у справі та висновку, що "більше немає реалістичної перспективи засудження".

"Ми пояснили наше рішення всім учасникам.. Ми закликаємо всіх потенційних жертв сексуального насильства повідомляти в поліцію", - йдеться у заяві Френка Фергюсона, голови відділу спеціальних злочинів і боротьби з тероризмом.

У 2020 році в Нью-Йорку Вайнштейна посадили на 23 роки за зґвалтування та сексуальне насильство над колишньою асистенткою та актрисою.

Вайнштейна також засудили до 16 років ув'язнення в окремому суді про зґвалтування в Каліфорнії, який він оскаржує.

Понад 100 осіб висунули Вайнштейну звинувачення у зґвалтуванні та неправомірній поведінці, починаючи з кінця 1970-х років.

У червні 2022 року британська прокуратура визнала щодо Вайнштейна два звинувачення у сексуальних насильствах.

Нагадаємо

УНН передавав, що вищий суд Нью-Йорка скасував 23-річний тюремний вирок Харві Вайнштейну за зґвалтування через порушення судового процесу, що призвело до нового судового розгляду.