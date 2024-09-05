Производство против Харви Вайнштейна в Великобритании прекращено

Британская прокуратура сняла с Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах из-за отсутствия доказательств.

Пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Королевская прокуратура (CPS) сняла обвинения в непристойном нападении против опального бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В CPS заявили, что приняли решение после пересмотра доказательств по делу и вывода, что «больше нет реалистичной перспективы осуждения».

«Мы объяснили наше решение всем участникам. Мы призываем всех потенциальных жертв сексуального насилия сообщать в полицию», - говорится в заявлении Фрэнка Фергюсона, главы отдела специальных преступлений и борьбы с терроризмом.

В 2020 году в Нью-Йорке Вайнштейна посадили на 23 года за изнасилование и сексуальное насилие над бывшей ассистенткой и актрисой.

Вайнштейна также приговорили к 16 годам заключения в отдельном суде об изнасиловании в Калифорнии, который он оспаривает.

Более 100 человек выдвинули Вайнштейну обвинения в изнасиловании и неправомерном поведении, начиная с конца 1970-х годов.

В июне 2022 года британская прокуратура признала в отношении Вайнштейна два обвинения в сексуальных насилиях.

Напомним,

УНН передавал, что высший суд Нью-Йорка отменил 23-летний тюремный приговор Харви Вайнштейну за изнасилование из-за нарушения судебного процесса, что привело к новому судебному разбирательству.