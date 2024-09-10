Продюсер Харви Вайнштейн госпитализирован для экстренной операции на сердце

Заключенный кинопродюсер Харви Вайнштейн был доставлен в больницу Нью-Йорка для экстренной операции на сердце. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

72-летний Вайнштейн прошел экстренную медицинскую процедуру в нью-йоркской больнице в понедельник, чтобы удалить жидкость из сердца и легких после того, как он пожаловался на боли в груди на выходных. Как сообщили СМИ его представители, Вайнштейн был срочно доставлен в больницу Бельвю на Манхэттене из тюремного комплекса на острове Райкерс в воскресенье поздно вечером "из-за тяжелого состояния здоровья".

Напомним

Сооснователь киностудий Miramax и The Weinstein Company Харви Вайнштейн находится в тюрьме в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Его осудили благодаря движению #MeToo, которое возникло в 2017 году, когда женщины начали публично рассказывать о его поведении.

Вайнштейн отрицает, что он кого-то изнасиловал или подверг сексуальному насилию. Он остается под стражей в Нью-Йорке в ожидании повторного судебного процесса в Манхэттене, который предварительно запланирован на 12 ноября. Он должен вернуться в суд на досудебное слушание 12 сентября.

В 2020 году он уже проходил госпитализацию в связи с заболеванием COVID-19 и пневмонией обоих легких. По словам адвокатов, у него также диагностирован диабет, ишемическая болезнь сердца, анемия, гипертония и другие болезни. На последние судебные заседания он приезжал на инвалидной коляске.

Провадження проти Гарві Вайнштейна у Великій Британії припинено